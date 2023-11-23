В первоначальный состав Общественной палаты Рязани вошли 14 человек

На очередном заседании Рязанской городской Думы в четверг, 23 ноября, депутаты утвердили первоначальный состав Общественной палаты города.
В него вошли 14 человек:
- Петр Бодько — методист музея отдела воспитательной и социальной работы с личным составом АПУ ФСИН, Почетный гражданин города Рязани;
- Елена Буняшина — общественный деятель;
- Арсений Вилков — протоиерей, настоятель Вознесенского храма, председатель Миссионерского отдела Рязанской епархии;
- Алексей Володин — генеральный директор «Тяжпрессмаша»;
- Семен Гречко — директор Областного театра драмы»;
- Игорь Евсюхин — предприниматель;
- Роман Захаров — председатель Общественного совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Рязанской области;
- Андрей Кашаев — ректор Рязанского института развития образования;
- Александр Кривов — общественный деятель;
- Раиса Лысенина — доцент кафедры информационных технологий в графике и дизайне РГРТУ, Почетный гражданин города Рязани;
- Вячеслав Макаров — председатель Рязанского областного Союза архитекторов России;
- Ольга Соболева — директор школа № 44;
- Ольга Туманова — председатель ТОС «На Прудной»;
- Надежда Ширенина — общественный деятель.
Еще семь кандидатов члены Общественной палаты выберут на первом заседании, сообщает пресс-служба Рязгордумы. Полный состав должен быть определен до 7 декабря.