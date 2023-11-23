Четверг, 23 ноября, 2023
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В первоначальный состав Общественной палаты Рязани вошли 14 человек

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Фото: Рязгордума
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На очередном заседании Рязанской городской Думы в четверг, 23 ноября, депутаты утвердили первоначальный состав Общественной палаты города.

В него вошли 14 человек:

  • Петр Бодько — методист музея отдела воспитательной и социальной работы с личным составом АПУ ФСИН, Почетный гражданин города Рязани;
  • Елена Буняшина — общественный деятель;
  • Арсений Вилков — протоиерей, настоятель Вознесенского храма, председатель Миссионерского отдела Рязанской епархии;
  • Алексей Володин — генеральный директор «Тяжпрессмаша»;
  • Семен Гречко — директор Областного театра драмы»;
  • Игорь Евсюхин — предприниматель;
  • Роман Захаров — председатель Общественного совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Рязанской области;
  • Андрей Кашаев — ректор Рязанского института развития образования;
  • Александр Кривов — общественный деятель;
  • Раиса Лысенина — доцент кафедры информационных технологий в графике и дизайне РГРТУ, Почетный гражданин города Рязани;
  • Вячеслав Макаров — председатель Рязанского областного Союза архитекторов России;
  • Ольга Соболева — директор школа № 44;
  • Ольга Туманова — председатель ТОС «На Прудной»;
  • Надежда Ширенина — общественный деятель.

Еще семь кандидатов члены Общественной палаты выберут на первом заседании, сообщает пресс-служба Рязгордумы. Полный состав должен быть определен до 7 декабря.

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