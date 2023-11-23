В первоначальный состав Общественной палаты Рязани вошли 14 человек

На очередном заседании Рязанской городской Думы в четверг, 23 ноября, депутаты утвердили первоначальный состав Общественной палаты города.

В него вошли 14 человек:

Петр Бодько — методист музея отдела воспитательной и социальной работы с личным составом АПУ ФСИН, Почетный гражданин города Рязани;

Елена Буняшина — общественный деятель;

Арсений Вилков — протоиерей, настоятель Вознесенского храма, председатель Миссионерского отдела Рязанской епархии;

Алексей Володин — генеральный директор «Тяжпрессмаша»;

Семен Гречко — директор Областного театра драмы»;

Игорь Евсюхин — предприниматель;

Роман Захаров — председатель Общественного совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Рязанской области;

Андрей Кашаев — ректор Рязанского института развития образования;

Александр Кривов — общественный деятель;

Раиса Лысенина — доцент кафедры информационных технологий в графике и дизайне РГРТУ, Почетный гражданин города Рязани;

Вячеслав Макаров — председатель Рязанского областного Союза архитекторов России;

Ольга Соболева — директор школа № 44;

Ольга Туманова — председатель ТОС «На Прудной»;

Надежда Ширенина — общественный деятель.

Еще семь кандидатов члены Общественной палаты выберут на первом заседании, сообщает пресс-служба Рязгордумы. Полный состав должен быть определен до 7 декабря.