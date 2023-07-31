В одном из общежитий Рязани полицейские изъяли у мигранта более 300 граммов наркотиков

В рязанском общежитии полицейские задержали выходца из Среднеазиатского региона за хранение наркотиков.

Как сообщает пресс-служба регионального МВД, у полицейских имелись сведения, что мужчина хранит наркотики по месту жительства. С целью проверки данной информации оперативники остановили мужчину на улице Колхозной и в ходе личного досмотра изъяли у него сверток с марихуаной.

Выяснилось, что мигрант сам изготавливал сырье в сельской местности, привозил в Рязань и делал из него марихуану. В ходе обследования комнаты общежития, где проживал мужчина, полицейские обнаружили электросушилку, которую он использовал для высушивания конопли, и 322 грамма марихуаны.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, изготовление и хранение наркотических средств в крупном размере).