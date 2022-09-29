В областном центре проводится валка аварийных деревьев

Дирекция благоустройства на этой неделе работала на улицах Чернобаевской, Ленинского Комсомола, Тимакова, Советской Армии, Николодворянской, Касимовском шоссе, Сельских Строителей, Школьной в пос. Семчино, Октябрьской, 2-е Бутырки, Циолковского, Фрунзе, Первомайском проспекте, перекрестке улиц Есенина и Колхозной, Октябрьском городке. Были спилены 32 аварийных дерева, в основном это клены, тополи и ясени.

Обрезка веток проводилась на улицах Фрунзе, Строителей, Первомайском проспекте, Касимовском шоссе, сообщила пресс-служба администрации Рязани.

На переработку с улиц Николодворянской, Циолковского, 2-е Бутырки, Фрунзе, Горького, Свободы, Октябрьского городка, Лыбедского бульвара, Касимовского шоссе, перекрестка улиц Есенина и Колхозной вывезено 87 куб. м древесных отходов.

На следующей неделе работы по валке аварийных деревьев запланированы на улицах Октябрьской, 2-е Бутырки, Полевой, 1-м Совхозном проезде, Фрунзе.