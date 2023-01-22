В Музее Победы приняли присягу новобранцы Преображенского полка из Рязанской области

В субботу, 21 января, в московском Музее Победы состоялось приведение к Военной присяге вновь прибывшего пополнения 154-го отдельного комендантского Преображенского полка. Это первая присяга полка в 2023 году. 130 новобранцев из Москвы и городов Центрального федерального округа, включая новобранцев из Рязанской области, стали солдатами в величественном Зале Славы главного военно-исторического музея страны.
С напутствием к военнослужащим обратились командир 154-го отдельного комендантского Преображенского полка полковник Сергей Бессонов, помощник начальника управления по общественным и межрегиональным связям Московского дома ветеранов войн и Вооружённых сил полковник Игорь Шишкин, представители РПЦ и «Юнармии». Поддерживали новобранцев их близкие и родственники.
Приведённый к присяге рядовой Семён Воробьёв от лица вновь прибывшего пополнения заверил, что своим трудом, стараниями и успешной учёбой военнослужащие будут достойны высокого звания воина 154-го отдельного комендантского Преображенского полка и уверено шагнут в его стройные ряды.
Церемония приведения к Присяге проходит в Музее Победы уже более 20 лет. Личный состав полка активно участвует в военно-патриотических мероприятиях на территории Музея Победы.
Рота почётного караула и образцовый военный оркестр Преображенского полка представили гостям яркое выступление. Прозвучали известные военно-патриотические композиции, такие как «Смуглянка», «Прощание славянки» и другие.
154-й отдельный комендантский Преображенский полк обеспечивает проведение мероприятий с участием президента, председателя правительства России как на территории страны, так и за границей, военных парадов и других мероприятий государственного значения.
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