В Музее Победы приняли присягу новобранцы Преображенского полка из Рязанской области

В субботу, 21 января, в московском Музее Победы состоялось приведение к Военной присяге вновь прибывшего пополнения 154-го отдельного комендантского Преображенского полка. Это первая присяга полка в 2023 году. 130 новобранцев из Москвы и городов Центрального федерального округа, включая новобранцев из Рязанской области, стали солдатами в величественном Зале Славы главного военно-исторического музея страны.

С напутствием к военнослужащим обратились командир 154-го отдельного комендантского Преображенского полка полковник Сергей Бессонов, помощник начальника управления по общественным и межрегиональным связям Московского дома ветеранов войн и Вооружённых сил полковник Игорь Шишкин, представители РПЦ и «Юнармии». Поддерживали новобранцев их близкие и родственники.

Сергей Бессонов: «Принимая присягу в Зале Славы Центрального музея Великой Отечественной войны — Музея Победы, вам выпала большая честь. Командование полка и ваши родители уверены, что свой долг вы выполните честно. Сегодня вы совершили важный шаг в своей жизни — приняли присягу и стали настоящими защитниками Родины. Я уверен, что время службы не пройдёт даром, закрепит характер, закалит вашу волю и оставит самые теплые воспоминания о службе. Высоко и достойно несите знамя полка, укрепляйте войсковое товарищество, защищайте нашу Родину и гордитесь службой в столице Российской Федерации»

Приведённый к присяге рядовой Семён Воробьёв от лица вновь прибывшего пополнения заверил, что своим трудом, стараниями и успешной учёбой военнослужащие будут достойны высокого звания воина 154-го отдельного комендантского Преображенского полка и уверено шагнут в его стройные ряды.

Семён Воробьёв: «Будем достойно выполнять свой воинский долг, требования устава, приказы командиров и начальников»

Церемония приведения к Присяге проходит в Музее Победы уже более 20 лет. Личный состав полка активно участвует в военно-патриотических мероприятиях на территории Музея Победы.

Рота почётного караула и образцовый военный оркестр Преображенского полка представили гостям яркое выступление. Прозвучали известные военно-патриотические композиции, такие как «Смуглянка», «Прощание славянки» и другие.

154-й отдельный комендантский Преображенский полк обеспечивает проведение мероприятий с участием президента, председателя правительства России как на территории страны, так и за границей, военных парадов и других мероприятий государственного значения.