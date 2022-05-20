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Пятница, 20 мая, 2022

В Москве отец надругался над дочерью из-за отсутствия секса с женой

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В Москве отец надругался над дочерью из-за отсутствия секса с женой

Стражи порядка задержали 47-летнего жителя Москвы, которого обвиняют в изнасиловании 12-летней дочери, пишет МК.

Инцидент произошел летом прошлого года. По предварительной версии, отец остался наедине с двумя детьми. Мужчина злоупотребил спиртным и надругался над старшей девочкой. В этот момент младший ребенок спал.

Сначала потерпевшая испугалась рассказать маме о случившемся. Злоумышленник почувствовал свою безнаказанность и вскоре снова изнасиловал ребенка. Вскоре его жена узнала правду и сразу же вызвала полицию.

Педофил пояснил стражам порядка, что пошел на это из-за отсутствия интимных отношений с супругой.

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