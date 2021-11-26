В Москве на школьницу напал отпущенный из тюрьмы педофил-рецидивист

Накануне столичные правоохранители задержали 42-летнего Дмитрия Грушнова, который напал на девочку, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 21 ноября на Кантемировской улице. По предварительной версии, злоумышленник зашел в подъезд за ученицей средней школы. В лифте он схватил ребенка, насильно вывел на лестницу между этажами и стал домогаться.

Выяснилось, что мужчину уже судили за попытки изнасилования и надругательства над детьми несколько раз, но несмотря на это ему смягчили приговор. Так Грушнова арестовали в 1997 году за покушение на изнасилование. Тогда он получил два года колонии.

Вскоре его задержали за ограбление и попытку изнасилования несовершеннолетней, оказавшейся в беспомощном состоянии. На этот раз его посадили на 20 лет. Позже по какой-то причине этот срок ему сократили до 16 лет и 11 месяцев.

Педофил вышел из колонии в июле 2019 года. За неделю он успел дважды напасть на детей, в том числе с целью ограбления. За эти преступления он получил еще 4 года колонии строгого режима.

В октябре этого года Кинешемский городской суд неожиданно смягчил Грушнову наказание. Его перевели на исправительные работы в Московскую область. После очередного нападения его арестовали на два месяца.