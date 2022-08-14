В Мордовии мужчина залез в дом к 58-летней женщине и изнасиловал хозяйку

В Мордовии суд признал 41-летнего мужчину виновным в незаконном проникновении в жилище и изнасиловании 58-летней хозяйки. Об этом сообщила пресс-служба республиканского следственного управления СК РФ.

Ночью 24 апреля 2022 года в городе Рузаевка фигурант дела через незапертую дверь проник в дом, чтобы переночевать. Увидев спящую хозяйку, мужчина сначала сбежал, но затем вернулся. В доме он изнасиловал хозяйку и совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера.

В качестве наказания суд назначил насильнику 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Вступил ли приговор в законную силу, не уточняется.