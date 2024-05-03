Ветеранов Великой Отечественной войны поздравили молодые нефтяники

Молодые специалисты Рязанской нефтеперерабатывающей компании поздравили ветеранов Великой Отечественной войны, узников концлагерей, тружеников тыла, детей войны с наступающим Днем Победы.

Сотрудники РНПК подарили ветеранам складной стул для отдыха и продукты к праздничному столу.

Нефтяники навестили 140 человек, 14 из которых отметили 100 и более лет.

«Рад, что нам представилась такая возможность лично пообщаться с ветеранами, послушать истории из жизни на войне, лично поблагодарить их за мужество, — сказал заместитель начальника установки сернокислотного алкилирования АО „РНПК“ Анатолий Плотников. — Это общение бесценно».

В 2024 году нефтезавод активно участвует во всероссийской программе празднования Дня Победы. Среди сотрудники организован конкурс стихов «Помним и гордимся», среди детей сотрудников — конкурс открыток для ветеранов. 26 апреля нефтяники приняли участие в онлайн-формате в международной просветительско-патриотической акции «Диктант Победы». 27 апреля высадили в Центральном парке культуры и отдыха «семейную аллею славы». 6 мая предприятие пригласит ветеранов войны на праздничный концерт «Победный май», в ходе которого прозвучат песни военных лет в исполнении артистов Рязанского областного музыкального театра. 9 мая примут участие в акции «Бессмертный полк» в новом формате.