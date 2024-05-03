Пятница, 3 мая, 2024

Стоимость платной парковки в Рязани вырастет до 40 рублей

Автор: 7info

Опубликовано

Стоимость пользования платными парковками в Рязани увеличится до 40 рублей в час, сообщила пресс-служба городской администрации.

В мэрии отметили, что эта цифра не индексировалась 8 лет, новая стоимость рассчитана по специальной методике, которую используют для расчета размера платы за парковку на региональных, муниципальных и дорогах местного значения.

Стоимость месячного абонемента, разрешающего оставлять автомобиль на любых платных парковках Рязани без ограничения времени, составит 2 тыс 200 рублей.

Платные парковки действуют с 8 до 18 часов с понедельника по пятницу. В выходные и праздники — бесплатно. Оплатить необходимо в течение 15 минут, сейчас тестируются соответствующие сервисы.

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