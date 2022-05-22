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Воскресенье, 22 мая, 2022

В Ленобласти мужчина спрыгнул с балкона третьего этажа, спасаясь от пожара

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Александр Ильин
Александр Ильин

В Ленобласти мужчина спрыгнул с балкона третьего этажа, спасаясь от пожара

В Ленинградской области мужчина спрыгнул с балкона третьего этажа, спасаясь от пожара. Кадры инцидента публикует РЕН ТВ.

Пожар в посёлке Приладожский случился 22 мая. На кадрах видно, как мужчина выбегает на балкон квартиры, которая охвачена огнём. Люди внизу кричат, чтобы тот спасался и прыгал.

Как рассказали очевидцы, незадолго до мужчины с балкона прыгала женщина. На текущий момент информации об их состоянии нет.

Известно, что пожарные уже потушили огонь. На месте происшествия также работали медики.

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