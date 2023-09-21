В Крыму заметили собаку, которая живет на могиле хозяина

История крымского Хатико взбудоражила соцсети.

Собаку на одном из кладбищ полуострова в августе обнаружил блогер и зооволонтер Александр Степанов. С тех пор он приходит туда через день, чтобы покормить и напоить пса.

В своих соцсетях Степанов опубликовал видео с собакой, которое набрало десятки тысяч просмотров, а в комментариях люди делились похожими историями.

«Скорее всего, хозяин похоронен… Когда умер мой дядя, его овчарка Джульбарс каждый день ходила к нему на могилу на деревенское кладбище. Потом у Джульбарса отказали задние лапы, так он ползал туда, так на могиле и умер. Тетя пыталась не пускать, но он начинал скулить и выть. Невыносимая преданность», — написала девушка из Минска.

Узнать, как и почему собака оказалась на кладбище, блогеру не удалось. Однако в соцсетях уже появилось много желающих забрать животное себе. В ближайшее время, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», псу будут искать новых хозяев.