Рязанцам рассказали об опасности укусов мошек

Мошки продолжают одолевать рязанцев. Между тем укусы этих и других кровососущих насекомых могут быть не такими и безобидными. Эти насекомые передают порядка 47 видов вирусов. Об этом сообщает ГТРК «Ока» со ссылкой на Роспотребнадзор.

В Рязанской области в некоторых районах зафиксировали природные очаги туляремии — одного из заболеваний, которое передают комары и мошки. Оно характеризуется интоксикацией, лихорадкой, поражает лимфатические узлы. Природные очаги обнаружили в Старожиловском, Спасском, Михайловском, Рыбновском, Ухоловском районах.

Эксперты подчеркивают, что это вовсе не означает, что после любого укуса можно заразиться, ведь не не каждая мошка инфицирована. Однако пренебрегать средствами защиты не стоит.

Также рекомендуется вовремя реагировать на укусы и внимательно их осматривать.

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