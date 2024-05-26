Как бороться с комарами и мошками

В этом году в Рязанской области настоящее нашествие комаров и мошек. Эксперты уже объяснили причину случившегося 7info. Теперь попытаемся выяснить, как бороться с этой напастью.

Врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов советует в первую очередь устранить все источники, где может быть стоячая вода. Лужи, бочки с дождевой водой и забитые водостоки являются идеальной средой размножения комаров.

— Синтетические или природные химические средства, содержащие ДЭТА, пикаридин или IR3535, эффективны для отпугивания комаров и мошек. Наносите их на открытые участки кожи и одежду в соответствии с инструкциями на этикетке, это станет отличной защитой от кровососущих насекомых, — рассказывает медик.

Чтобы обеспечить защитой свой дом, установите москитные сетки на окна и двери. В случае сильного заражения насекомыми помещения можно обратиться к профессиональному дезинсектору для обработки территории инсектицидами.

Если же вы не хотите сталкиваться с еще большим количеством химии в своей жизни, то есть отличные варианты народных средств с натуральным составом. Некоторые эфирные масла, такие как эвкалипт, лаванда и чайное дерево, обладают репеллентными свойствами.

Распылите эти масла в помещении или нанесите их на кожу в разбавленном виде. Если же под рукой нет эфирных масел, а кругом летает множество комаров, то разрежьте пополам лимон и воткните в него несколько соцветий гвоздики. Поместите лимон в местах, где часто собираются комары и мошки.

Для отпугивания комаров и насекомых на помощь придет и обычный уксус. Налейте жидкость в неглубокую миску и поставьте ее рядом с окном или дверью, и его запах мигом отпугнет всех летающих неприятностей.

Базилик и мята являются не просто растениями, которые способны разнообразить ваши блюда, но и отпугивателем комаров и мошек. Посадите их в саду или на балконе, а также заваривайте мятный чай и распыляйте его вокруг дома.

Достаточно простой и эффективный способ предложила ветеринарный врач, кандидат ветеринарных наук, доктор сельскохозяйственных наук Таисия Дмитриева.

По ее словам, в первую очередь собаководы думают не о себе, а о своих любимых собаках, которые зачастую страдают от комаров и мошек сильнее, чем люди. У собак чувствительных пород возникают дерматиты от укусов, которые перерастают в одну сплошную «болячку».

— И возникает вопрос: как их защитить, так как большинство «химических средств защиты» оказываются небезопасными для животных. В ход идут «народные средства». У меня есть два действенных и проверенных на себе и на моем питомце рецепта от комаров и мошек, которыми со мной поделились пациенты, — рассказала Дмитриева.

Первый рецепт простой и эффективный — обычный аптечный «Корвалол». Препарат уже готов к использованию и не требует никаких дополнительных действий. Первый вариант — вы можете им обработать головной убор, манжеты одежды и иные зоны вблизи открытых участков кожи. Таким способом препарат будет долго создавать аромат вокруг вас и отпугивать нежелательных кровососущих гостей, однако чтоб от него полностью потом избавиться, потребуется стирка вещей.

Второй вариант — вы можете точечно нанести на открытые участки кожи. Эффективность действия такая же, но проще удалить с себя необычный запах, так как достаточно просто умыться с мылом.

Третий вариант — пропитанную тесемочку привязать на шею и вокруг запястий и всегда брать с собой на прогулку, при этом каждый раз немного освежая аромат. Таким образом получается «защита длительного действия».

В случаях, когда количество комаров и мошек на один квадратный метр превышает все мыслимые и немыслимые возможности, существует другое народное средство с вкусным названием «Ванилин». Его, в отличие от «Корвалола», надо приготовить в форме водного раствора из расчета 8–10 граммов ванилина на 200 мл воды, тщательно перемешать, залить в любую удобную баночку-спрей и наносить на открытые участки тела.

Положительным качеством методики является высокая эффективность. Отрицательным — невысокая стойкость к факторам внешней среды, что требует периодически повторных нанесений препарата на открытые участки кожи.