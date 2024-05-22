Эксперт объяснила нашествие мошек на Рязанскую область

В сети появляются фото и видео полчищ мошек, которые атаковали районы Рязанской области. На назойливых насекомых пожаловались жители Кадомского, Ермишинского, Касимовского, Шацкого районов. И областной центр не миновала напасть: в Дашково-Песочне очевидец снял, как вокруг машины кружит множество мошек.

Почему этих насекомых стало так много? Долго ли будет продолжаться их активность? Как защититься от мошек? На все эти вопросы ответила старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории эволюционной экологии, доцент кафедры биологии и методики ее преподавания Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина, кандидат биологических наук, Ольга Трушицына.

По ее словам, специалисты связывают появление такого большого количества мошек с сильным половодьем, с которым столкнулись многие районы Рязанской области.

«Дело в том, что у мошек, как и у некоторых других видов насекомых, первые три стадии развития – яйцо-личинка-куколка – проходят в воде, — говорит Ольга Трушицына. – Сильный разлив рек в этом году создал благоприятную среду для размножения и развития мошек».

Вторая причина нашествия мошек – ночные майские заморозки. По словам эксперта, из-за них отсрочился выход взрослой особи (имаго) из куколки, и когда наступило потепление, случился массовый одномоментный выход.

Наибольшую активность мошки проявляют в конце мая — начале июня. Затем их количество будет значительно уменьшаться, поясняет Ольга Трушицына.

Чтобы защититься от маленьких назойливых насекомых, эксперт рекомендует обращать внимание на то, в чем мы выходим на улицу в этот период. Мошки не могут прокусить даже самую тонкую ткань, однако с легкостью забираются под одежду и начинают кусать. Поэтому одежда должна быть закрытой и плотно прилегать к телу.

Также не стоит выходить из дома без репеллентов и при необходимости обновлять их. Что касается народных средств, таких как смешивание ванилина с кремом, использование эфирных масел, то здесь выбор остается за каждым человеком, однако действие народных средств, по словам эксперта, более ограничено. Поэтому отдавать предпочтение все же стоит проверенным репеллентами.

Ольга Трушицына отметила, что специалисты прогнозируют в этом году еще и нашествие комаров. Так же, как и мошки, первые три стадии развития у них проходят в воде. Видов комаров в Рязанской области много, выход в имаго у них происходит в разный период, поэтому одолевать рязанцев они смогут вплоть до осени.