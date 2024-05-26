Воскресенье, 26 мая, 2024

Россия предложила Армении помощь из-за наводнения

Автор: 7info

Опубликовано

Министерство иностранных дел Российской Федерации опубликовало комментарий официального представителя МИД России Марии Захаровой по поводу наводнения в Армении.

25 и 26 мая в северных регионах Армении выпало месячное количество осадков. Поступили сообщения о жертвах, пропавших без вести и серьёзном материальном ущербе. Несколько населённых пунктов и объектов транспортной и энергетической инфраструктуры оказались затоплены. Железнодорожное и автомобильное сообщение с пострадавшими районами нарушено.

Мы искренне сопереживаем братскому армянскому народу в связи со стихийным бедствием, постигшим республику, и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим.

Российско-армянский центр гуманитарного реагирования передал 26 мая Спасательной службе МВД Армении переносные мотопомпы, которые используются при поисково-спасательных и аварийно-восстановительных работах. В Лорийской и Тавушской областях уже задействовано 50 единиц оборудования, предоставленного ранее РАЦГР, для ликвидации последствий наводнения.

Руководство РАЦГР находится в постоянном контакте с Национальным центром по управлению кризисными ситуациями МВД Армении, а также со штабом по оперативному устранению последствий наводнений в Лорийской и Тавушской областях. В случае необходимости центр готов привлечь дополнительные силы и средства, а также предоставить гуманитарную помощь пострадавшему населению.

Посольство России в Ереване и Генеральное консульство в Гюмри поддерживают связь с Министерством иностранных дел Армении, руководством Лорийской, Тавушской и Ширакской областей на предмет возможного оказания дополнительного содействия и установления среди пострадавших граждан Российской Федерации.

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