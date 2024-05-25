Беспилотник заметили над Рязанским районом

Над Рязанским районом заметили беспилотник. Снимок утром 25 мая опубликовал телеграм-канал «Рязань».

По словам автора фотографии, она сделана над Мурмино.

Вероятно, в этом месте проходят испытательные полёты. Об опасности власти не предупреждали.