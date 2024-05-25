Суббота, 25 мая, 2024

Беспилотник заметили над Рязанским районом

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: t.me/rzncity

Над Рязанским районом заметили беспилотник. Снимок утром 25 мая опубликовал телеграм-канал «Рязань».

По словам автора фотографии, она сделана над Мурмино.

Вероятно, в этом месте проходят испытательные полёты. Об опасности власти не предупреждали.

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