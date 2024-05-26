Воскресенье, 26 мая, 2024

Водитель «Лады» протаранил жилой дом в Свердловской области

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: t.me/gibdd_66

В Шалинском районе Свердловской области произошло ДТП, в котором автомобилист повредил ограждение жилого дома. Подробности сообщила пресс-служба регионального УГИБДД.

Инцидент случился 25 мая в 08:10 утра у дома № 9 по улице Советская. Водитель автомобиля «Лада 211440», молодой человек 2001 года рождения, на высокой скорости не справился с управлением и совершил съезд с дороги, врезавшись в ограждение жилого дома.

В результате аварии автомобиль и ограждение получили повреждения, а водитель был госпитализирован с переломом носа и ушибами.

Полицейские установили, что у автомобилиста стаж вождения составляет всего один год и он уже четыре раза привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

На момент ДТП водитель был пристегнут ремнем безопасности. Процедура освидетельствования показала наличие алкоголя в организме мужчины. Парень признался, что употреблял спиртные напитки уже после происшествия.

Сотрудники Госавтоинспекции осуществят выход в автошколу, где обучался автомобилист, для проведения профилактической работы.

В связи с этим инцидентом Госавтоинспекция обращается ко всем водителям с призывом соблюдать правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость движения, избегать управления транспортным средством в состоянии опьянения и воздерживаться от употребления алкоголя после.

Водитель «Лады» протаранил жилой дом в Свердловской области
Водитель «Лады» протаранил жилой дом в Свердловской области

Фото: t.me/gibdd_66

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