В Касимовском районе медведь оставил «автограф»

Большой отпечаток медвежьей лапы обнаружили в Касимовском районе. Фото опубликовали в Telegram-канал «Касимовский ориентир».

В посте отмечено, что «автограф» увидели в Токаревском участковом лесничестве.

Обнаружили его во время патрулирования.