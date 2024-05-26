Воскресенье, 26 мая, 2024

В Касимовском районе медведь оставил «автограф»

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото: t.me/orientir_kasimov

Большой отпечаток медвежьей лапы обнаружили в Касимовском районе. Фото опубликовали в Telegram-канал «Касимовский ориентир».

В посте отмечено, что «автограф» увидели в Токаревском участковом лесничестве.

Обнаружили его во время патрулирования.

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