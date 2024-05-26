В Касимовском районе медведь оставил «автограф»

Большой отпечаток медвежьей лапы обнаружили в Касимовском районе. Фото опубликовали в Telegram-канал «Касимовский ориентир».
В посте отмечено, что «автограф» увидели в Токаревском участковом лесничестве.
Обнаружили его во время патрулирования.
Большой отпечаток медвежьей лапы обнаружили в Касимовском районе. Фото опубликовали в Telegram-канал «Касимовский ориентир».
В посте отмечено, что «автограф» увидели в Токаревском участковом лесничестве.
Обнаружили его во время патрулирования.
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