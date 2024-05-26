Воскресенье, 26 мая, 2024

Подростки в Рязани не заплатили за игрушки в магазине самообслуживания

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

В Telegram-канале «Подслушано в Рязани» появилась информация, что в субботу, 25 мая, в ТД «Барс на Московском» двое подростков взяли игрушки из магазина самообслуживания и не заплатили за них.

На инструкции по оплате сообщается, что для покупки игрушки, покупателю нужно сначала оплатить 1 рубль через терминал (сумма возвращается покупателю), а потом отсканировать штрих-код товара.

Сообщается, что администрация магазина обратилась к родителям подростков с просьбой связаться с ними, чтобы урегулировать ситуацию. Иначе на детей подадут заявление в полицию.

Также администрация предупредила, что в терминале сохраняются данные банковской карты, поэтому личность нарушителей установит будет нетрудно.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

В понедельник в Рязани прогреется до +24°С

Новости Рязани
Ночью температура воздуха +6…+11°С

Двое мужчин сломали игровой автомат

Новости Рязани
Инцидент произошел в ТЦ «Идея».

Актера Александра Петрова заметили в Захаровском районе

Новости Рязани
Заметили актера в субботу, 25 мая.

В Рязани загорелся мусор возле «М5 Молл»

Новости Рязани
Это произошло в воскресенье, 26 мая.

В Рязанском районе сбили мотоциклиста

Новости Рязани
В комментариях пишут, что видели, как водитель мотоцикла лежал на асфальте.