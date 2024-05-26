Подростки в Рязани не заплатили за игрушки в магазине самообслуживания

В Telegram-канале «Подслушано в Рязани» появилась информация, что в субботу, 25 мая, в ТД «Барс на Московском» двое подростков взяли игрушки из магазина самообслуживания и не заплатили за них.

На инструкции по оплате сообщается, что для покупки игрушки, покупателю нужно сначала оплатить 1 рубль через терминал (сумма возвращается покупателю), а потом отсканировать штрих-код товара.

Сообщается, что администрация магазина обратилась к родителям подростков с просьбой связаться с ними, чтобы урегулировать ситуацию. Иначе на детей подадут заявление в полицию.

Также администрация предупредила, что в терминале сохраняются данные банковской карты, поэтому личность нарушителей установит будет нетрудно.