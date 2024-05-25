Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в России нет необходимости в новой мобилизации, о чём неоднократно говорил президент. Так он прокомментировал публикацию в Financial Times о возможной повторной мобилизации в конце этого или начале следующего года.

Песков отметил, что, по его мнению, авторы статьи не совсем понимают реальную ситуацию. Он подчеркнул, что в России активно продолжается набор добровольцев на контрактной основе.

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября 2022 года. Министр обороны Сергей Шойгу тогда объяснил это необходимостью контролировать линию соприкосновения протяжённостью в тысячу километров и освобождённые территории на Украине. В результате в армию были призваны 300 тысяч резервистов, в основном это были люди, которые уже служили, имеют опыт и военно-учётную специальность.

После этого власти начали набирать военных на контрактной основе. В конце февраля Шойгу сообщил, что с начала года в армию по контракту поступило 50 тысяч человек. За прошлый год было набрано почти 540 тысяч контрактников, что позволило создать две резервные армии и шесть дивизий.