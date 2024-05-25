Суббота, 25 мая, 2024

В Кремле дали чёткий ответ на вопрос о мобилизации в России

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: Минобороны РФ

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в России нет необходимости в новой мобилизации, о чём неоднократно говорил президент. Так он прокомментировал публикацию в Financial Times о возможной повторной мобилизации в конце этого или начале следующего года.

Песков отметил, что, по его мнению, авторы статьи не совсем понимают реальную ситуацию. Он подчеркнул, что в России активно продолжается набор добровольцев на контрактной основе.

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября 2022 года. Министр обороны Сергей Шойгу тогда объяснил это необходимостью контролировать линию соприкосновения протяжённостью в тысячу километров и освобождённые территории на Украине. В результате в армию были призваны 300 тысяч резервистов, в основном это были люди, которые уже служили, имеют опыт и военно-учётную специальность.

После этого власти начали набирать военных на контрактной основе. В конце февраля Шойгу сообщил, что с начала года в армию по контракту поступило 50 тысяч человек. За прошлый год было набрано почти 540 тысяч контрактников, что позволило создать две резервные армии и шесть дивизий.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Рязанской области прошли учения по ликвидации очага сибирской язвы

Боец СВО погиб при странных обстоятельствах, родственники пытаются узнать правду

ВСУ атаковали Ясные Зори в Белгородском районе

С начала года в Рязанской области зарегистрировано 61 сообщение о пропаже детей

Депутаты предложили запретить передвижные и мобильные комплексы фотовидеофиксации

Рязанская область в выходные окажется в центре антициклона

Диетолог предупредила о вреде сырников для здоровья

В Сасовском районе на дороге сгорел комбайн

В сети появился список рязанских камер, срабатывающих на ремень

81-летняя рязанка травмировала голову, выходя из маршрутки

В ДТП с автобусом в Дубровичах пострадали четыре человека

VK прощается с ICQ: мессенджер закроют уже в июне

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

В Рязанской области прошли учения по ликвидации очага сибирской язвы

Новости Рязани
Для проведения учений приехали представители ветеринарных служб Московской, Липецкой, Орловской, Тульской, Владимирской, Нижегородской, Тамбовской областей и Республики Мордовия.

Боец СВО погиб при странных обстоятельствах, родственники пытаются узнать правду

Новости мира
Олег родом из Свердловской области, участвовал в боевых действиях в Чечне. В последние годы он жил в Санкт-Петербурге и работал охранником.

ВСУ атаковали Ясные Зори в Белгородском районе

Новости мира
По словам главы региона, люди во время инцидента не пострадали.

С начала года в Рязанской области зарегистрировано 61 сообщение о пропаже детей

Новости Рязани
Все несовершеннолетние были найдены живыми и благополучно возвращены домой, данных о совершении в отношении них противоправных деяний не выявлено. 

Депутаты предложили запретить передвижные и мобильные комплексы фотовидеофиксации

Новости мира
Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов объяснил необходимость изменений