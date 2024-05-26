Президент Украины Владимир Зеленский, чьи полномочия истекли 21 мая, дал большое интервью иностранным журналистам. Экстрасенс-медиум Александра Тюкавкина в интервью «МК» рассказала, что о состоянии Зеленского и о том, что происходит в его душе, можно узнать, просто посмотрев на него.

Во время интервью было заметно, что Зеленский очень напряжён, выглядит утомлённым, не улыбается и не держит взгляд в одной точке. Александра Тюкавкина считает, что это говорит о том, что Зеленский боится, как маленький зверёк.

Независимо от того, что говорит Зеленский, его мысли примерно такие: «Мне страшно», «События переходят все рамки, все границы», «Я не знаю, куда бежать…».

По словам экстрасенса, она видит у Зеленского суицидальные настроения.

«Мысли о суициде у него были уже не раз, — говорит Александра Тюкавкина. — А сейчас страх в нём настолько сильный, как у людей, стоящих перед гильотиной. Он часто думает о том, что разные люди со всех сторон ополчились на него и ненавидят его».

Однако, среди этих невесёлых мыслей, у Зеленского проскальзывают размышления и о каких-то денежных потоках.

Александра Тюкавкина считает, что внутреннее состояние Зеленского можно описать словами «тупик» и «загнан в угол».

По мнению медиума, Зеленский внутренним взглядом видит «много мёртвых тел, кровавое месиво». Внутри он готов был бы пойти на договорённости с Москвой, но понимает, что на переговоры с ним не пойдут.

«Я вижу панику у Зеленского», — говорит Александра. Его внутри словно рвёт на части, ему страшно до ужаса. Он постоянно вспоминает пережитое состояние после взрыва. Ему кажется, что его черепная коробка при этом пострадала. Из-за этого он очень плохо спит, в голове шумы.