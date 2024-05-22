Жизнеутверждающий талант

Имя художника-передвижника, Семёна Никифорова, который жил на Рязанщине, известно сейчас ценителям русской живописи во всём мире

Всепобеждающая любовь

В двадцати километрах от Рязани расположена областная детская туристская база «Серебряные пруды» (на топографических картах это место обозначено как деревня Сажнево). Находится она примерно посредине между железнодорожной станцией Денежниково мичуринского направления и деревней Романцево, что на пронской дороге. В средине 80-х годов я был первым директором этой турбазы. И в ходе краеведческих исследований выяснил, что в конце XIX – начале XX веков Сажневым владели помещики Натальины. В конце 1901 года в это их имение впервые приехал никому неизвестный тогда ещё художник Семён Никифоров.

В то время он обучался в московском училище живописи, ваяния и зодчества вместе с Ольгой Николаевной Натальиной – дочерью умершего к тому времени владельца Сажнева. Отношения молодых людей к моменту приезда на зимние каникулы в рязанскую деревню были уже более чем близкими. Их официально считали женихом и невестой.

Ольга влюбилась в Никифорова безрассудно и страстно, чему удивлялись все их однокашники по учёбе. Потому что Семён, сын крестьянина-иконописца из Тверской губернии, внешне выглядел уродливо. Ещё в младенческом возрасте пьяная нянька выронила его из рук. В результате чего мальчик сильно повредил позвоночник и остался на всю жизнь горбатым, малорослым и слабосильным.

Сажневским имением управляла в 1901 году мать Ольги – Александра Николаевна Натальина (урождённая Левицкая). Увидев избранника дочери воочию, она объявила, что согласия на её венчание с Никифоровым не даст. И тогда молодые уехали в Москву, где стали жить в гражданском браке.

Три года понадобилось для того, чтобы Александра Николаевна смогла смириться с неизбежным. И в 1904 году, уже после окончания училища, Ольга и Семён официально стали мужем и женой, переехав в Сажнево на постоянное жительство.

Жизненное кредо

В 1905 году Никифоров вступил в Товарищество передвижников. Несмотря на то, что всю жизнь его преследовал комплекс неполноценности, он активно выставлял работы на передвижных выставках. Имея сильную волю и страстно ощущая жажду жизни, этот человек брался за любую проблему, не рассчитав собственных сил. Он хотел быть титаном, совершающим великие подвиги, бороться с помощью художественного искусства со всевозможными негативными проявлениями жизни. И в результате работал на пределе физиологических возможностей своего организма, подвергая свою слабую нервную систему надрывам. Отчего часто попадал в больницы. Тем не менее, когда ему советовали поберечь здоровье, чтобы сохранить жизненные силы ради дальнейшего служения искусству, он большей частью отшучивался. А если напрямую говорили, что перенапряжением в работе он загоняет себя в гроб раньше срока, Никифоров отвечал, что «ворон двести лет живёт, да мертвечиной питается, и лучше пасть сразу в бою, чем тянуть длинную канитель бесполезного спокойствия».

Это было жизненным кредо художника, которое он ни разу не нарушил и доказал всей своей жизнью, прожив всего лишь тридцать пять лет.

В 1909 году сердце Семёна Гавриловича стало работать с перебоями. Всё чаще появлялись приступы удушья. Художник с целью излечения уехал в Крым, а затем в Италию. Но хвалёный благоприятный климат и знаменитые врачи не помогли. В конце 1911 года Никифоров в последний раз побывал в любимом Сажневе, а 25 февраля 1912 года умер в Москве.

Художественное наследие

Когда складывается впечатление, что человеку фатально не везёт по жизни, то оно очень часто бывает кажущимся. Это справедливо и в отношении к жизненным обстоятельствам Никифорова. Случались моменты, когда он был настоящим любимчиком судьбы. Многие исследователи творчества художника отмечают тот факт, что ещё при его жизни некоторые картины, даже не будучи шедеврами,удивительным образом хорошо раскупались. Близкие к правительству люди заказывали свои портреты не кому-то, а именно ему. И в материально-финансовом плане «горбатый горемыка» мог дать фору очень многим известным художникам.

Что же касается творчества, то так вдохновенно и плодотворно, как в Сажневе, Семён Гаврилович не трудился нигде и никогда. А Ольга Николаевна была ему не только преданной и заботливой женой, но и незаменимым помощником организации выставок его работ в составе Товарищества передвижников.

В 1985 году, когда проходил процесс создания нынешней детской турбазы «Серебряные пруды» на месте существовавшего до этого в Сажневе интерната для детей с дефектами речи, были уничтожены сохранившиеся ещё стены художественной мастерской Никифорова. В которой появились на свет самые известные картины художника – «Прасол», «Бабы», «Гроза идёт», «Приехали».

Сейчас работы Семёна Никифорова находятся в государственном музее искусств Узбекистана, в Перми, Севастополе, а также в Третьяковской галерее. Есть его картины и в Рязанском областном художественном музее.

Евгений Данилин