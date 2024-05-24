На 2024 год Ванга предсказала России два Дня Победы

Предсказания провидицы Ванги до сих пор пользуются у людей большой популярностью. А всё потому что они сбываются и очень точно описывают происходящие вокруг нас ситуации. Почему слова Ванги до сих пор актуальны и какие позитивные послания оставила легендарная ведунья России на 2024 год?

Кто такая Ванга и чем она известна?

Полное имя Ванги — Вангелия Пандева Гуштерова, урождённая Сурчева, по другим данным — Димитрова. Она родилась в 1911 году, скончалась в 1996 году. Ванга — слепая болгарская провидица, предсказания которой до сих пор пользуются известностью и отражают происходящие в мире события.

Считается, что Ванга обладала даром предвидения с юных лет. С детства она исцеляла людей, давала ценные советы и указания на будущее, которые затем непременно сбывались. Слухи о чудесах Ванги разлетелись быстро. Когда она стала взрослой, за советом и помощью к ней стали стекаться люди из различных уголков мира.

Изначально Ванга жила в болгарском городе Петрич. Посетителей она принимала в своём доме. Затем желающих познакомиться с провидицей стало так много, что для них построили отдельную гостиницу. Попасть к Ванге было не так просто. Она принимала ограниченное количество посетителей в день, записаться к ведунье можно было только через секретарей. Известность Ванги была настолько высока, а влияние настолько сильно, что государство даже платило ей зарплату.

С 1970-х годов до своей Ванга жила и принимала людей в селе Рупите, которое находится в 11 километрах от Петрича. В Рупите был построен дом Ванги. Сейчас там находится музей. Рядом с домом Ванги находится источник Рупите, которому она приписывала целебные свойства.

Кто из известных людей приезжал к Ванге?

К Ванге за всю её жизнь приезжало множество известных людей, как из Болгарии, так и из других стран. Это политики Леонид Брежнев, Юрий Андропов, Константин Черненко, Михаил Горбачёв, деятели культуры Алла Пугачёва, Вячеслав Зайцев, Юрий Яковлев, Элизабет Тейлор, Арнольд Шварцнеггер, Пауло Коэльо, Фредди Меркьюри.

Не все из перечисленных людей лично встречались с Вангой. Некоторые из них отправляли ей письма или просили о помощи через посредников.

Какие предсказания Ванги сбылись?

Сторонники и почитатели Ванги утверждают, что она точно предсказала многие события:

Распад СССР. Вангелия утверждала, что Советский Союз «распадется как мокрый дом».

Чернобыльская катастрофа. Считается, что Ванга предупреждала о «большой беде», которую связывают с аварией на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

Теракты 11 сентября. Ванга якобы предсказала «ужас в Америке», который интерпретируют как теракт 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

Смерть принцессы Дианы. Существует мнение, что Ванга предсказала гибель принцессы Дианы в 1997 году.

Что предсказала Ванга на 2024 год для России?

Кум болгарской провидицы, публицист Сергей Косторной в эфире ток-шоу «Пусть говорят» раскрыл её предсказания на 2024 год. В них особую роль Ванга уделила России и её роли на мировой арене. По его словам, Вангелия обращала внимание, что в этом году в России будут праздновать два Дня Победы. Один 9 мая, другой — в другую дату. Не исключено, что это будет связано с победным завершением СВО.