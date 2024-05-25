Рязанские власти пытаются справиться с проблемой безнадзорных животных

Сообщения о людях, покусанных собаками, часто попадают в новостные ленты большинства отечественных СМИ. В нынешнем году в одной только Рязани было зафиксировано больше десятка таких нападений.

Бездомных псов и котов можно встретить практически в любом российском городе. Универсального рецепта решения этой насущной проблемы нет, но федеральные законодатели, понимая остроту ситуации во многих частях страны, отдали полномочия по содержанию и обращению с безнадзорными животными в регионы.

Бумажный гуманизм

Впрочем, действующее законодательство РФ можно назвать вполне гуманным по отношению к представителям звериного племени. Юридически государство вроде бы не попустительствует анархии в этой сфере.

Статья 114 Конституции среди полномочий федерального правительства называет меры, направленные на «формирование в обществе ответственного отношения к животным».

Статья 11 федерального закона «Об ответственном обращении с животными» не допускает проведения ветеринарных процедур без применения обезболивающих лекарственных препаратов, торговлю живыми существами в местах, специально не отведенных для этого, отказ владельцев от исполнения ими обязанностей по содержанию питомцев до их определения в приюты.

Радикальный путь

Но далеко не все россияне читали эти нормы, не говоря уже об их неукоснительном выполнении. От этого число брошенных собак, в том числе и регулярно атакующих людей, в стране, увы, не уменьшается.

По состоянию на конец этой весны уже семь российских регионов приняли закон об эвтаназии (умерщвлении с помощью медицинских инъекций) бездомных животных. Это Республика Алтай, Чукотский автономный округ, Астраханская и Магаданская области, Бурятия, Забайкальский край и Тыва. Региональные власти искренне надеются, что теперь люди перестанут подвергаться опасности, а потенциально агрессивные звери будут изолированы и даже уничтожены. Процедура работает так: если отловленную собаку в течение определенного периода (в разных субъектах федерации он составляет от 11 до 30 дней) не вернули к прежнему или не определили к новому владельцу, ее просто усыпят. Правда, об успехах этих крутых мер пока говорить рано.

Шанс для потеряшек

Власти Рязанской области столь радикальным путем пока идти не собираются. 21 мая на заседании регионального правительства начальник управления ветеринарии области Михаил Балакирев заявил, что в прошлом году в Рязанской области отловили и стерилизовали более 2 тыс. бездомных собак, из них 316 обрели хозяев, 105 размещены на пожизненное содержание в приюте, а 45 собак пришлось отловить повторно из-за проявления агрессии к людям. О судьбе более полутора тысяч пойманных четвероногих бродяг чиновник не сообщил. Скорее всего, их вернули на улицу после проведения необходимых медицинских процедур, ведь в регионе уже несколько лет работает система ОСВ (отлов, стерилизация, выпуск). Понятно, что мест для содержания бездомных псов в регионе не хватает.

Руководитель управлении ветеринарии на том же заседании сообщил, что сейчас на завершающей стадии находится подготовка к строительству приюта для животных в селе Минеево Рязанского района общей стоимостью 250 млн руб.

Проектная документация должна быть готова к 1 июня.

Балакирев отметил, что приют для безнадзорных животных в Рязани будет государственным. При нём будет создана единая служба отлова для обслуживания всех районов области, общерегиональная база животных, не имеющих владельцев, а в случае пропажи питомцев хозяева получат возможность позвонить на единую «горячую линию».

Чтобы потеряшки все-таки оказались в добрых руках и обрели уютный дом, в облправительстве обещают регулярно проводить в приюте встречи с волонтерами, различные тематические выставки и собрания.

Понятно, что одного даже весьма комфортабельного приюта для решения проблемы мало. С 1 января в регионе вводится официальная регистрация собак. Для хозяев других животных — это дело добровольное. Такая мера, возможно, дисциплинирует владельцев, но без упорядочения торговли домашними питомцами и жестких административных, а возможно, и уголовных санкций к хозяевам, выбросившим четвероного друга на улицу, разговоры об ответственности за тех, кого мы приручили, останутся пустыми декларациями.