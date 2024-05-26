Производители смартфонов обычно гарантируют срок службы устройства не более двух лет. Однако при правильном уходе и использовании можно значительно продлить этот срок.

Павел Бизяев, старший менеджер по мобильному оборудованию в МегаФоне, поделился с «Газетой.Ru» простыми советами по эксплуатации смартфонов. Он отметил, что современные гаджеты менее прочны, чем их предшественники, особенно в части экранов. Поэтому большинство обращений в сервисные центры связано с ремонтом дисплея.

Эксперт подчеркнул, что экономия на защитных аксессуарах может привести к дополнительным расходам. Бизяев рекомендовал использовать не только плёнку или защитное стекло, но и чехол из силикона, который поглощает удары. Чехол должен выступать за пределы экрана, чтобы обеспечить дополнительную защиту.

Эксперт также отметил, что для самых беспечных пользователей разумнее оформить страховку мобильного телефона при его покупке.

Специалист дал советы по уходу за аккумулятором и процессором смартфона. Он рекомендовал избегать перегрева устройства, не использовать его слишком интенсивно и не держать на солнце летом и в кармане зимой. Также он посоветовал поддерживать заряд батареи на уровне от 20 до 80% в течение дня, не оставлять смартфон заряжаться на всю ночь и регулярно чистить память устройства.

Если смартфон начал медленно работать, лучше обратиться к специалистам по ремонту для оценки его состояния. Возможно, замена аккумулятора или дисплея обойдётся дешевле покупки нового гаджета. А если ремонт невозможен, можно рассмотреть вариант приобретения восстановленного смартфона, что позволит продлить срок службы устройства и сэкономить деньги.