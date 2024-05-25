Депутаты предложили запретить передвижные и мобильные комплексы фотовидеофиксации

В прошлом году благодаря камерам фотовидеофиксации было вынесено 220 миллионов административных штрафов для автомобилистов. На дорогах России установлено около 30 тысяч комплексов, включая 25,2 тысячи стационарных комплексов, 3,1 тысячи передвижных и 900 мобильных. Однако, несмотря на увеличение количества камер, аварийность на дорогах выросла на 4,5 процента.

Депутаты ЛДПР предложили убрать с дорог передвижные и мобильные комплексы фотовидеофиксации, оставив только стационарные. Они подготовили и внесли соответствующий законопроект в Госдуму 24 мая, пишет «Парламентская газета».

Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов объяснил необходимость изменений:

«Законодатели подготовили и внесли 24 мая в Госдуму соответствующий законопроект. Я считаю, что треноги с дорог нужно убрать, а их „охранников“ отправить на настоящую работу».

По словам Ярослава Нилова, закон, регламентирующий установку камер на дорогах, был принят в прошлом году и вступает в силу с 1 сентября. Однако он не запрещает использование мобильных комплексов фото- и видеофиксации, что приводит к их большому количеству на дорогах. Вместо того чтобы заниматься полезной работой, некоторые люди просто сидят в машинах и спят, в то время как на их местах работают мигранты, которые перегружают транспортную инфраструктуру и создают проблемы в обществе.

Ярослав Нилов также отметил, что передвижные и мобильные комплексы, работающие в автоматическом режиме, не должны использоваться для привлечения водителей к административной ответственности. Такие комплексы привлекают водителей за несуществующие нарушения, людям проще заплатить штраф на месте, чем тратить время и силы на его оспаривание.

Инициатива связана с обращениями граждан о массовых нарушениях, а также с личными наблюдениями Ярослава Нилова. Он считает, что работа передвижных и мобильных комплексов фотовидеофиксации влияет на рынок труда, миграционную политику и создаёт проблемы для автомобилистов. Поэтому необходимо оставить только стационарные комплексы, которые могут повысить безопасность дорожного движения, а не только служить источником дохода для некоторых людей.