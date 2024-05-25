Регулярное употребление сырников может стать причиной развития серьезных заболеваний, включая диабет, ожирение и даже раковые опухоли, предупредила врач-диетолог, гастроэнтеролог Александра Ноев.

По ее словам, современное общество существенно изменило свое отношение к здоровому питанию, и это отразилось на популярности сырников.

«В прошлом считалось, что сырники — это почти диетическое блюдо, но в XXI веке мы понимаем, что это не так уж и полезно. Состав продукта включает в себя творог, муку, добавленный сахар и яйцо, все это жарится на сковороде», — объяснила Ноев в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Диетолог подчеркнула, что для приготовления сырников чаще всего используется творог высокой жирности — от 9 до 18%.

«Это делает сырники очень вкусными, воздушными, с насыщенным вкусом и приятным сливочным ароматом. Однако, они содержат большое количество животных жиров, в которых присутствует холестерин низкой плотности, вызывающий такие заболевания, как инсульты, инфаркты, проблемы с сосудами и другие», — добавила она.

Ноев также обратила внимание на то, что для приготовления сырников обычно используют муку высшего сорта, с самым тонким помолом. В такой муке нет белка, только простые углеводы, способствующие развитию диабета.

«Сахар сам по себе вреден. В XXI веке от него стараются избавиться, используя заменители, хотя уже доказано, что и они не лучшим образом влияют на организм. Сочетание жиров и простых углеводов в сырниках приводит к значительному риску ожирения, диабета, инсультов, инфарктов и атеросклероза. А корочка, образующаяся в процессе жарки на сковороде с маслом, увеличивает риск развития раковых опухолей», — уточнила эксперт.

В заключение, Ноев подчеркнула, что сырники можно употреблять не чаще одного или двух раз в неделю, и предпочтительно готовить их самостоятельно. Рекомендуется выбирать творог с минимальной жирностью, заменять сахар фруктами, а муку — отрубями или псиллиумом. Вместо жарки на сковороде, лучше запекать сырники в духовке или использовать пароварку.