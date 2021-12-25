В Казани дочь держала родную мать в клетке

Жители Казани обратились к правозащитникам из-за пожилой женщины, над которой издевалась родная дочь, сообщает Татарстан-24.

По предварительной информации, женщина держала 70-летнюю мать в клетке. Оказалось, что жертва находилась за решеткой с лета этого года.

Соседи утверждают, что раньше пенсионерка была ухоженной, однако после инсульта все изменилось. По их словам, дочь с мужем продали ее квартиру и выселили родственницу.

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Общественники рассказали, что горожанка проживала в подъезде, не имея туалета, еды и воды.