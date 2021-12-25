-8.6 C
Рязань
Суббота, 25 декабря, 2021
spot_img
На главнуюНовости мира

В Казани дочь держала родную мать в клетке

powder

Жители Казани обратились к правозащитникам из-за пожилой женщины, над которой издевалась родная дочь, сообщает Татарстан-24.

По предварительной информации, женщина держала 70-летнюю мать в клетке. Оказалось, что жертва находилась за решеткой с лета этого года.

Соседи утверждают, что раньше пенсионерка была ухоженной, однако после инсульта все изменилось. По их словам, дочь с мужем продали ее квартиру и выселили родственницу.

Реклама

Общественники рассказали, что горожанка проживала в подъезде, не имея туалета, еды и воды.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,855ЧитателиЧитать
1,515ЧитателиЧитать
spot_img