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Татьяна Проводина

В Касимовском районе в музее ВОВ открылась экспозиция, посвящённая событиям в зоне СВО

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Фото со страницы Павла Малкова ВКонтакте

В селе Погост Касимовского района в музее Великой Отечественной войны открылась отдельная экспозиция, посвящённая современным современным событиям в зоне СВО. Вещи и оружие с нацистскими знаками в экспозиции из тех мест. На личных вещах, шевронах и оружии — символика СС.

В Касимовском районе в музее ВОВ открылась экспозиция, посвящённая событиям в зоне СВО
В Касимовском районе в музее ВОВ открылась экспозиция, посвящённая событиям в зоне СВО

Глава Рязанской области Павел Малков посетил музей и поделился фотографиями на своей странице ВКонтакте.

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В Касимовском районе в музее ВОВ открылась экспозиция, посвящённая событиям в зоне СВО
В Касимовском районе в музее ВОВ открылась экспозиция, посвящённая событиям в зоне СВО
В Касимовском районе в музее ВОВ открылась экспозиция, посвящённая событиям в зоне СВО

Музей ВОВ создан в селе основателем поискового отряда Евгением Сикирицким. В музее представлены предметы с мест высадки Шлиссельбургского десанта, с Синявинских высот и других полей ожесточённых сражений.

В коллекции — Т-34 и «Тигр», мотоциклы и лёгкая техника, оружие, артиллерия, награды, форма и личные вещи. За каждым предметом — истории жизни людей.

В Касимовском районе в музее ВОВ открылась экспозиция, посвящённая событиям в зоне СВО
В Касимовском районе в музее ВОВ открылась экспозиция, посвящённая событиям в зоне СВО

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