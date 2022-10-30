В Касимовском районе в музее ВОВ открылась экспозиция, посвящённая событиям в зоне СВО

В селе Погост Касимовского района в музее Великой Отечественной войны открылась отдельная экспозиция, посвящённая современным современным событиям в зоне СВО. Вещи и оружие с нацистскими знаками в экспозиции из тех мест. На личных вещах, шевронах и оружии — символика СС.

Глава Рязанской области Павел Малков посетил музей и поделился фотографиями на своей странице ВКонтакте.

Павел Малков: «Нацизм никуда не исчез, сегодня снова идёт борьба с этим злом»

Музей ВОВ создан в селе основателем поискового отряда Евгением Сикирицким. В музее представлены предметы с мест высадки Шлиссельбургского десанта, с Синявинских высот и других полей ожесточённых сражений.

В коллекции — Т-34 и «Тигр», мотоциклы и лёгкая техника, оружие, артиллерия, награды, форма и личные вещи. За каждым предметом — истории жизни людей.

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