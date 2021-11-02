В Камчатском крае завершено расследование дела о групповом изнасиловании девушки

СУ СК России по Камчатскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении жителей Забайкальского края 29, 34 и 42 лет, которых обвиняют в групповом изнасиловании по п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба СК.

По данным правоохранителей, мужчины, прибывшие в июне текущего года на территорию Камчатского края для заработка, 23 августа, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершили изнасилование 41-летней женщины.

Уточняется, что они находились в квартире дома, расположенного в районе «Рыбачий» города Вилючинск.

Обвиняемые по ходатайству органа следствия содержаться под стражей. Сейчас решается вопрос об утверждении обвинительного заключения