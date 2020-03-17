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Родился Люк Бессон

Французский кинорежиссер, сценарист и продюсер Люк Бессон родился 18 марта 1959 года в Париже (Франция). Его родители – инструкторы по подводному плаванию, и Люк готовился пойти по их стопам. С детства он занимался нырянием, подводной фотографией. Но произошедший с ним в 17 лет несчастный случай поставил крест на его занятиях подводным спортом.

В поисках своего призвания Люк едет в Париж, пробует разные занятия и, наконец, выбирает кино. В 19 лет он уезжает в Голливуд, но успеха там не добивается. Вернувшись на родину и отслужив в армии, он ставит музыкальные клипы и работает ассистентом режиссёров.

В 1983 году он снял свой первый самостоятельный фильм – короткометражку «Предпоследний», а через год – полнометражный фильм (правда, немой и черно-белый) «Последняя битва». Последний фильм взял два приза на фестивале фантастических фильмов и другие премии.

Широкий зрительский успех во всем мире принесли Бессону фильмы: «Подземка», «Такси» (и его продолжения), «Голубая бездна», «Никита», «Леон», «Пятый элемент», «Жанна Д’Арк», «Перевозчик». Актером-талисманом, который снимался во многих фильмах режиссера Люка Бессона, стал Жан Рено, а его бессменным композитором – Эрик Серра (он написал музыку ко всем фильмам режиссёра, за исключением фильма «Ангел-А»).

В 2006 году Люк Бессон снял очередной кассовый фильм «Артур и минипуты», который особенно оценили дети. А затем и его продолжения — «Артур и месть Урдалака» (2009), «Артур и война двух миров» (2010).

Среди последних его работ: картины «Заложница» (2008) (и его продолжение), «Необычайные приключения Адель» (2010), «Леди» (2011), «Коломбиана» (2011), «Перевозчик» (2012 и его продолжение), «Малавита» (2013), «Люси» (2014), «Валериан и город тысячи планет» (2017) и другие.

Также он является создателем кинокорпорации «EuropaCorp», сценаристом и продюсером многих своих фильмов, а также работ других режиссёров. Сегодня Люк Бессон продолжает свою кинематографическую карьеру.

Бессон был несколько раз женат – на актрисах Анн Парийо, Майвенн Ле Беско (гражданский брак), Милле Йовович. В настоящее время его жена – Вирджини Силла, сопродюсер последних проектов Бессона. У него пятеро детей.

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