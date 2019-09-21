Родилась Ольга Книппер-Чехова

Русская актриса, жена Антона Павловича Чехова Ольга Леонардовна Книппер родилась в семье инженера 21 сентября 1868 года в Глазове Вятской губернии. По окончании драматического отделения Музыкально-драматического училища Московского филармонического общества была принята в только что созданную труппу Московского Художественного театра.

При неповторимой индивидуальности своей артистической манеры Книппер была художником чрезвычайно широкого диапазона. Ей были доступны и тончайший лиризм, и глубокая затаенная страстность, и зорко подмеченная характерность, способность к почти эксцентрической остроте рисунка.

Ольга Леонардовна первая воплотила на сцене образы чеховских женщин. Она сыграла «обворожительную пошлячку» (определение Немировича-Данченко) Аркадину («Чайка», 1898), душевно-пассивную Елену Андреевну («Дядя Ваня», 1899), прекрасную в своей безоглядной любви Машу («Три сестры», 1901), создала лирико-комедийный образ Раневской («Вишнёвый сад») и трагический – Сарры («Иванов», 1901).

Первые встречи Ольги Леонардовны с Чеховым проходили на репетициях спектаклей «Чайка» и «Царь Фёдор Иоаннович». Сама Книппер так вспоминала об этих встречах: «…с той встречи начал медленно затягиваться тонкий и сложный узел моей жизни».

С лета 1899 года между ними началась переписка, продолжавшаяся с перерывами до весны 1904 года. 7 июня 1901 года Антон Павлович и Ольга Леонардовна обвенчались. Они были вместе (но не всегда рядом) до самой смерти Чехова. Эта любовь стала легендой, документальным подтверждением которой являются более 800 писем. Переписка Чехова и Книппер не только неоднократно издавалась на многих языках, она легла в основу многих пьес и спектаклей, посвященных любви Писателя и Актрисы.

Книппер-Чехова создала множество самых разных образов в пьесах Горького, Гауптмана, Ибсена, Грибоедова, Гоголя, Мольера, Тургенева, Достоевского, Льва Толстого. В начале 20 века она была некоронованной королевой МХТ.

Трудно сказать, было бы сегодня имя Книппер-Чеховой знакомо кому-то, кроме специалистов, – история театра исполнена множества забытых имен – если бы не брак с Чеховым, тот самый, которым она жертвовала ради театра.

Скончалась актриса Ольга Леонардовна Книппер-Чехова 22 марта 1959 года в Москве на 91 году жизни.

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