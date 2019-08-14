Крушение Ил-62 в Кёнигс-Вустерхаузене





Крушение самолета Ил-62 в Кёнигс-Вустерхаузене — авиакатастрофа, которая произошла 14 августа 1972 года в Бранденбурге около Кёнигс-Вустерхаузена с лайнером Ил-62 авиакомпании Interflug, в результате которой погибли 156 человек. Это крупнейшая авиакатастрофа в Германии.

Ил-62 с бортовым номером DM-SEA был выпущен Казанским авиационным заводом в 1970 году и 22 апреля (по другим данным — 21 апреля), в честь столетия Владимира Ленина, был подарен государственной авиакомпании ГДР — Interflug, для которой стал первым самолётом данного типа. На момент катастрофы борт DM-SEA имел всего 3520 часов налёта.

14 августа данный самолёт выполнял чартерный рейс на черноморский курорт Бургас в Болгарии, а в его салоне находились 148 пассажиров — жителей ГДР. В 16:29 Ил-62 вылетел из аэропорта Берлин-Шёнефельд и начал набор высоты. Но через несколько минут после взлёта, когда самолёт пролетал мимо Котбуса, находясь при этом в ста километрах от Берлина и на высоте 8900 метров, экипаж заметил, что возникли проблемы со стабилизатором. В 16:44 экипаж связался с берлинским аэропортом и доложил о намерении вернуться. В 16:51 с борта стали сливать лишнее топливо, чтобы облегчить самолёт и выровнять его центровку, а в 16:54 пилоты начали постепенно снижаться.

Вскоре экипаж обнаружил задымление в хвостовой части, а затем отказали рули высоты. В 16:59:25 пилоты связались с диспетчером и объявили сигнал бедствия Mayday, заявив, что они потеряли контроль за спуском самолёта и что на борту пожар. У Ил-62 отделился вертикальный стабилизатор, на котором также крепились и горизонтальные рули высоты, после чего самолёт потерял устойчивость и перешёл в крутое пике. Из-за возникших колоссальных аэродинамических перегрузок у авиалайнера оторвало хвостовую часть, а примерно в 17:01 фюзеляж ракетой врезался в лесной массив в Бранденбурге возле Кёнигс-Вустерхаузена. Все 156 человек на борту самолёта погибли. Это крупнейшая авиакатастрофа в ГДР, и во всей Германии, а на момент событий ещё являлась и второй крупнейшей авиакатастрофой в мире.

По заключению комиссии, причиной катастрофы стала утечка в системе охлаждения двигателей, в результате чего горячий воздух температурой 300 °С начал разрушать изоляцию проводов. В злополучном рейсе изоляция уже настолько разрушилась, что кабели начали закорачиваться друг с другом, вызывая искрение и проблемы с управлением хвостовым оперением. Помимо этого, в этом же отсеке проходили шланги противообледенительной системы, оболочка которых была также повреждена из-за высокой температуры. В данном полёте возникла утечка рабочей жидкости, которая после попадания искр воспламенилась. Температура в отсеке достигла 2000 °С, повреждая при этом тяги управления. При этом огонь поначалу не могли обнаружить из-за отсутствия датчиков пожара в том отсеке. Когда огонь дошёл до 4-го багажного отсека, он уже разрушал конструкцию планера. Довольно быстро были выведены из строя рули высоты, а затем конструкция уже настолько ослабла, что от самолёта оторвало сперва киль, а затем и всю хвостовую часть, что привело к неконтролируемому падению.

После катастрофы Interflug прекратила эксплуатацию всех Ил-62 до завершения соответствующих доработок. Комиссия сделала вывод, что утечка горячего воздуха из системы кондиционирования возникла по причине конструкционных недостатков. В ОКБ Ильюшина в связи с этим были проведены исследования, согласно которым версия о конструкционных недостатках не была подтверждена. Тем не менее, конструкция самолёта была доработана, в том числе установили дополнительные датчики дыма и огня, а также специальные смотровые окошки. Больше происшествий по данной причине не возникало.

Памяти погибшим в катастрофе посвящена каменная стела на кладбище коммуны Вильдау. Она установлена на братской могиле для 60 жертв, личности которых не удалось определить. На месте падения самого самолёта ныне установлена небольшая памятная плита.

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