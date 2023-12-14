В Ермишинском районе построили по нацпроекту новый ФАП

Новый фельдшерско-акушерский пункт, построенный по нацпроекту «Здравоохранение», открыли 12 декабря в селе Савватьма Ермишинского района Рязанской области, сообщает сайт издательства «Пресса».

Новый ФАП обслуживает 300 жителей Савватьмы, Михайлова, Узкова.

Фельдшерский пункт оснащён необходимым медицинским оборудованием и мебелью. Специальное место выделено для хранения лекарств. Местные жители смогут не ездить далеко в аптеки.

Как и прежде, заведовать ФАПом будет фельдшер Елена Чернякова, которая работает по программе «Земский фельдшер» с апреля 2023 года.

По словам Максима Зотова, заведующего подразделением «Ермишинская районная больница», савватемский ФАП построили вместо прежнего медпункта.

— В нем созданы комфортные условия для пациентов, медицинских работников, — отметил Зотов. — Обеспечение населения медицинской помощью в шаговой доступности — одно из обязательных условий для создания комфортной жизни на селе.