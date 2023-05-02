Журналисты издания E1.RU сообщили подробности о сексуальном насилии в спецшколе в Екатеринбурге.

Об этой истории стало известно в апреле из уст одного из учеников, который сбежал из учреждения. По его словам, это происходило с подачи пожилого педагога.

При этом портал уточил, что пока роль преподавателя в организации издевательств и насаждения «зоновских понятий» не подтверждается.

«По предварительной информации, дедовщину ученики устроили сами и насиловали младших по собственной инициативе», — заявил источник в силовых структурах.

Собеседник уточнил, что в спецшколе содержатся дети, которые облили бензином и сожгли женщину.

Подозреваемых в сексуальном насилии — двух подростков 15 и 16 лет — уже арестовали.