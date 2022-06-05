В Екатеринбурге бездомной собаке отрезали нос

В Екатеринбурге удалось спасти бездомную собаку, которой неизвестные отрезали нос. Об этом сообщает Е1.ру.

Собачка по кличке Мотя жила 8 лет на промбазе в Кольцово. Работники кормили животное, сделали для неё будку.

29 мая Мотю нашли искалеченной — неизвестные отрезали ей нос. На камерах видеонаблюдения видно, что в полночь собака выходит за ворота базы, возвращается через три минуты с повреждениями.

Журналисты предполагают, что нос отрезали специально, о чём говорит ровный надрез.

Судьбой Моти занялся один из работников базы, Алексей. Мужчина отвез собачку в клинику, за день собрал необходимые средства на лечение благодаря неравнодушным людям.

200 тысяч рублей должно хватить на лечение, обустройство собаки в доме Алексея и на последующую реабилитацию. Затем хозяин собирается восстановить собаке отрезанную мордочку.