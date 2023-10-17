В деле с доставшейся Ефремову по наследству квартирой появилась новая информация

Актёр Михаил Ефремов, отбывающий срок за смертельное ДТП, в котором погиб рязанец Сергей Захаров, весной стал богаче на 50 млн рублей, сообщает телеграм-канал SHOT.

По данным источника, Ефремов получил по наследству квартиру на Тверской улице Москвы.

Собственником жилья в 2 километрах от Кремля артист стал 27 марта. Пятикомнатную квартиру площадью 123 квадратных метра Ефремову завещал родной брат матери — концертмейстер Александр Покровский. Покровский скончался в июне 2022 года в возрасте 78 лет.

Вчера появилась информация о новом завещании концертмейстера, переданном адвокатом неизвестным человеком. Якобы, он просит передать имущество министерству культуры РФ или правительству Москвы.

Покровский, якобы, заявил, что Ефремов давил на него, заставил внести своё имя в завещание против воли.

Также ранее сообщалось, что Покровский оставил после смерти деньги для семьи Захарова.