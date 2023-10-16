Дядя Михаила Ефремова завещал свое состояние семье погибшего рязанца

Дядя актера Михаила Ефремова завещал свое состояние семье рязанца Сергея Захарова, погибшего в аварии с участием Ефремова.

По данным телеграмм-канала SHOT, в одно из адвокатских бюро Москвы поступило письмо от имени 79-летнего концертмейстера Александра Покровского, чьи данные полностью совпадают с данными родного брата матери Михаила Ефремова.

Автор письма просит передать все деньги, которые останутся после его смерти, семье водителя-экспедитора Сергея Захарова, который погиб в ДТП с участием Ефремова в 2020 году в Москве.

Отмечается, что прежде, чем юристы будут подтверждать подлинность полученных расписок, они поставят в известность семью Сергея Захарова.

При этом местонахождение самого Александра Покровского в настоящий момент неизвестно.

Напомним, 8 июня 2020 года пьяный Михаил Ефремов выехал на встречку и врезался в машину водителя-экспедитора Сергея Захарова, который от полученных травм погиб. Ефремов получил 7,5 лет колонии общего режима и 800 тысяч рублей штрафа в пользу потерпевшей стороны.