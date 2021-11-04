В центре Рязани полиция прикрыла наркопритон

В Рязани сотрудники полиции пресекли деятельность наркопритона, устроенного в квартире дома на улице Урицкого. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Хозяйка квартиры — 26-летняя женщина. В последнее время в её жилище собирались знакомые, употреблявшие синтетические наркотики.

В квартире нашли и изъяли предметы и приспособления со следами наркотического средства. На хозяйку завели уголовное дело по ч. 1 ст. 232 УК РФ.

Рязанке может грозить до 4 лет лишения свободы. В отношении её гостей начата проверка.