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В аварии в Рязанской области погибли два человека

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Фото: ГАИ Рязанской области

В аварии в Михайловском районе, которая произошла в среду, 15 ноября, погибли два человека.

ДТП произошло в 16:00 на 574-ом километре автодороги Р132 «Золотое кольцо». 39-летний рязанец на «Фольксвагене Поло», по предварительной информации, столкнулся с автомобилями «Хендай Солярис», за рулем которого был 52-летний житель Михайловского района, и «Ладой Грантой» под управлением 54-летнего жителя Михайловского района.

Водители «Фольксвагена Поло» и «Хендай Соляриса» от полученных травм скончались на месте.

На месте работают сотрудники полиции, сообщает ГАИ Рязанской области.

Обстоятельства аварии устанавливаются, проводится проверка.

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