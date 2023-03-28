В Астрахани определили 28 мест концентрации ДТП

В Астрахани выявили 28 мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, сообщила городская администрация.

Мэрия подготовила документ, который регламентирует работы по устранению причин возникновения аварий на этих участках.

В частности, на улице Адмирала Нахимова установили искусственную неровность. Аварийным признан участок между домами 46-117. Такие же конструкции появятся на улице Минусинской у дома № 3 и на перекрёстке улиц М. Максаковой и А. Барбюса.

Знак, запрещающий движение без остановки появится вместе «уступи дорогу» на перекрестках улиц З. Космодемьянской и Бэра, Ширяева и переулка 1-го Таманского.

Кроме того, в некоторых местах увеличат число дорожных знаком, изменят режим работы светофоров.