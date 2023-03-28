Вторник, 28 марта, 2023
7info

В Астрахани определили 28 мест концентрации ДТП

На главнуюНовости мира

В Астрахани выявили 28 мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, сообщила городская администрация.

Мэрия подготовила документ, который регламентирует работы по устранению причин возникновения аварий на этих участках.

В частности, на улице Адмирала Нахимова установили искусственную неровность. Аварийным признан участок между домами 46-117. Такие же конструкции появятся на улице Минусинской у дома № 3 и на перекрёстке улиц М. Максаковой и А. Барбюса.

Знак, запрещающий движение без остановки появится вместе «уступи дорогу» на перекрестках улиц З. Космодемьянской и Бэра, Ширяева и переулка 1-го Таманского.

Кроме того, в некоторых местах увеличат число дорожных знаком, изменят режим работы светофоров.

В Астрахани определили 28 мест концентрации ДТП

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации