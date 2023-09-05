Вторник, 5 сентября, 2023
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Уфимцев возмутила очередь из геев и трансвеститов к ночному клубу

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Жители дома бизнес-класса в Уфе пожаловались на очередь из геев и трансвеститов к ночному клубу «Поза», пишет «АиФ».

По их словам, каждые выходные к заведению на улице Пархоменко выстраиваются толпы людей нетрадиционной сексуальной ориентации.

«Покупали квартиры в доме бизнес-класса, рассчитывая на покой и развитие, а приходится жить в страхе, что твое дитя увидит этот кошмар», – написал один из жителей Уфы.

Автор обращения уточнил, что рядом с ночным клубом часть происходят драки. Кроме того, людям слышны крики и пьяные разговоры, а посетители заведения прыгают на автомобилях и портят чужое имущество.

Главу региона Радия Хабирова призвали помочь в решении этой ситуации.

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