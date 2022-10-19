Участник шоу «Влюбись, если сможешь» из Рязани обманул продюсеров и ведущих проекта

Рязанский пчеловод Дима Анохин скрыл интересный факт о себе.

Участники шоу «Влюбись, если сможешь» вот уже вторую неделю пытаются найти любовь на роскошной вилле в Кейптауне. За это время они успели познакомиться достаточно близко, однако неизвестные и потенциально взрывные факты о них продолжают всплывать до сих пор.

Пасечник Дмитрий Анохин шел на романтический проект ТНТ, чтобы влюбиться. По крайней мере, именно так он заявил продюсерам на кастинге. Его участие в проекте можно назвать успешным. Дима сразу же продемонстрировал симпатию и заботу по отношению к Вике Брагентовой, с которой заехал в отдельные апартаменты на неделю. После Вики его симпатия перешла к Алине Рюмшиной.

Пара смотрелась весьма гармонично, Дима проявляет излишнюю тактильность по отношению к Алине, и в целом у них сложился тесный контакт.

В очередном выпуске шоу Дима сделал громкое признание, которое поставило под угрозу не только его пару с Алиной, но и пребывание пчеловода на проекте. Правда далась молодому человеку нелегко: у него буквально случилась истерика во время признания, которое может полностью изменить ситуацию на шоу.

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