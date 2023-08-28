Убийца из Ермиши получил 9,5 лет колонии

Жителя посёлка Ермишь 1963 года рождения признали виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и незаконном хранении взрывчатых веществ (ч.1 ст. 222.1 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

Убийство мужчина совершил в своей квартире ночью 28 декабря 2022 года. Во время распития алкоголя между односельчанами случился конфликт, хозяин нанёс гостю множественные ножевые ранения в область лица и шеи. От полученных ран пострадавший скончался.

Во время осмотра квартиры оперативники обнаружили бездымный порох, который хозяин хранил после истечения срока разрешения на охотничье оружие.

Суд приговорил убийцу к 9,5 годам колонии строго режима. Приговор вступил в законную силу.