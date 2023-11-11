Труп женщины с ножевым ранением обнаружили в Вольске

Следователями СК проводится проверка по факту смерти женщины в городе Вольске Саратовской области, сообщает телеграм-канала регионального управления ведомства.

Тело 51-летней женщины с ножевым ранением обнаружено сотрудниками полиции 11 ноября в квартире дома на улице Красногвардейской. Силовиков вызвал муж погибшей.

Следователи осмотрели место происшествия, проводятся оперативные мероприятия.

— В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, — говорится в сообщении СК СК РФ по Саратовской области.