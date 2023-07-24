Телеканал ТНТ объявил кастинг на новый сезон проекта «Выжить в…»

Стартовал кастинг на новый сезон реалити-шоу «Выжить в…» на ТНТ, сообщили в пресс-службе телеканала.

Съёмки стартуют осенью, место участники узнают по прилёту. Участвовать в шоу будут две команды — российских звезд и обычных зрителей из глубинки, которые не были за границей. В ходе испытаний на прочность выяснится, кто будет жить в дорогом отеле, кому придётся выживать с ложных условиях.

По итогам кастинга отберут 6 человек. Чтобы заинтересовать продюсеров, нужно рассказать о себе и своих увлечениях, а также предположить, на что вы готовы потратить многомиллионный выигрыш.

Подробности на сайте ТНТ в разделе кастингов.