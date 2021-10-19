Телефонный мошенник украл у рязанского учёного 1,3 млн. рублей

Телефонный мошенник похитил с банковского счёта 29-летнего старшего научного сотрудника одного из образовательных учреждений Рязани 1 миллион 370 тысяч рублей. Об этом сообщает УМВД России по региону.

Следователи выяснили, что аферист позвонил рязанцу и представился сотрудником службы безопасности банка. Далее он сообщил, что его сбережения находятся под угрозой и попросил перевести деньги на «резервный» счёт, находившийся под контролем злоумышленника.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ. Мошеннику грозит до 10 лет лишения свободы.

В УМВД напомнили, что сотрудники банков никогда не спрашивают по телефону персональные данные и не проводят финансовых операций.