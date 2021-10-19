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Вторник, 19 октября, 2021
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Телефонный мошенник украл у рязанского учёного 1,3 млн. рублей

Александр Ильин

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Телефонный мошенник похитил с банковского счёта 29-летнего старшего научного сотрудника одного из образовательных учреждений Рязани 1 миллион 370 тысяч рублей. Об этом сообщает УМВД России по региону. 

Следователи выяснили, что аферист позвонил рязанцу и представился сотрудником службы безопасности банка. Далее он сообщил, что его сбережения находятся под угрозой и попросил перевести деньги на «резервный» счёт, находившийся под контролем злоумышленника. 

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ. Мошеннику грозит до 10 лет лишения свободы. 

В УМВД напомнили, что сотрудники банков никогда не спрашивают по телефону персональные данные и не проводят финансовых операций. 

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