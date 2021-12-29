Священник из Рязани ответил Артемию Лебедеву

Священник из Рязани, клирик Рязанской митрополии Дмитрий Фетисов посвятил пост ответу на заявление дизайнера Артемия Лебедева.

Лебедев ранее высказался про мощи преподобного Сергия Радонежского. Его слова стали поводом для ответов православных, в том числе и священника Фетисова.

Затем уже сам Лебедев заявил, что о нём плохо высказались люди, «которые должны лечить наши души, проповедовать нам святое писание и вызывать любовь к ближнему»…

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Фетисов не отрицает такого предназначения служителей церкви, но пишет, что в этом вопросе «как и в медицине, сладкими сиропами порой не обойтись». По его мнению, в некоторых случаях помочь может только хирургическое вмешательство и полная изоляция больного от здоровых.

— Почитайте послания апостола Павла и вы поймёте, что священник — это не Сахар Медович и не работник из сферы обслуживания, — пишет Фетисов, отмечая, что это его личное мнение, а не позиция митрополии.

— Попробовали бы вы так пошутить про Холокост будучи гражданином Израиля, или даже не будучи этим самым гражданином и вам бы полностью перекрыли кислород разорив до нитки, — написал священник.