Рязанский священник прокомментировал высказывание Артемия Лебедева о святых мощах

Рязанский священник Дмитрий Фетисов прокомментировал изданию «Инфоповод» высказывание Артемия Лебедева о святых мощах. Ранее в своём telegram-канале дизайнер написал, что считает бесполезным и ненужным «созерцание мощей». Слова Лебедева вызвался проверить Следственный комитет РФ на наличие нарушения права на свободу совести и вероисповеданий.
По словам Фетисова, публичный и известный человек должен соблюдать рамки приличия, а не демонстрировать полную отрешённость от них.
В пример он приводит зарубежные страны:
Самого дизайнера Фетисов называет «духовным инвалидом».