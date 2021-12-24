Рязанский священник прокомментировал высказывание Артемия Лебедева о святых мощах

Рязанский священник Дмитрий Фетисов прокомментировал изданию «Инфоповод» высказывание Артемия Лебедева о святых мощах. Ранее в своём telegram-канале дизайнер написал, что считает бесполезным и ненужным «созерцание мощей». Слова Лебедева вызвался проверить Следственный комитет РФ на наличие нарушения права на свободу совести и вероисповеданий.

По словам Фетисова, публичный и известный человек должен соблюдать рамки приличия, а не демонстрировать полную отрешённость от них.

– И речь здесь идёт даже не об оскорблении чувств верующих, а об элементарном уважении к людям, – считает священник.

В пример он приводит зарубежные страны:

– Разве можно представить, чтобы, к примеру, в Великобритании спустили с рук оскорбляющие комментарии в адрес королевы, а в США осквернили бы память Бенджамина Франклина, обозвав его нецензурно в соцсетях? Даже если такое возможно, то помимо юридической ответственности, карьера этих людей была бы уничтожена навсегда.

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Самого дизайнера Фетисов называет «духовным инвалидом».



