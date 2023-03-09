Столкнувший подростка под поезд в метро мог перепутать его со своей женой

Житель Москвы, который толкнул 15-летнего подростка под поезд в столичном метро, мог перепутать ребенка со своей женой, сообщили «Известия» со ссылкой на супругу злоумышленника.

Инцидент произошел 9 марта на станции метро «Киевская». Мужчина 1961 года рождения толкнул на рельсы 15-летнего мальчика. Юноша остался жив, его здоровью ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело.

По словам женщины, 61-летнего мужчину направили из психбольницы имени Алексеева в другой стационар, откуда его внепланово отпустили. Москвич страдает от длительной депрессии, а попал в медучреждение после того, как в начале февраля пытался задушить жену.

Собеседница считает, что мальчик со спины был похож на нее, поэтому злоумышленник мог подумать, что это его супруга. Женщина заявила, что на месте мальчика могла оказаться она.